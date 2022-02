Risorse PNRR: il Comune di Torino partecipa al bando “Next Generation We” di Compagnia di San Paolo con progetti su movida e periferie

“La Città di Torino – annuncia Carlotta Salerno, assessora titolare delle deleghe a Periferie, Rigenerazione urbana e Politiche giovanili – ha presentato alcune candidature al bando “Next Generation We” di Compagnia di San Paolo per potersi avvalere di un accompagnamento da parte di consulenti ed esperti nella gestione efficace ed efficiente delle opportunità di finanziamento del PNRR.

Tra i progetti proposti – spiega l’assessora – vi è lo studio di fattibilità per la delocalizzazione della movida in città (“Mover la Movida”), con un mix di azioni materiali e immateriali di rigenerazione urbana, sviluppo economico, pianificazione di attività di intrattenimento giovanile e di sensibilizzazione, nonché il miglioramento dei servizi pubblici correlati. Il progetto ha l’obiettivo di alleggerire le zone soggette a maggiore pressione sulla vita notturna a favore di uno sviluppo sociale ed economico di aree limitrofe e di aree periferiche.

Il progetto, se finanziato, si baserebbe su un confronto costante con le Circoscrizioni e tutti gli attori economici e sociali, che potrebbero contribuire alla definizione concreta delle caratteristiche di queste aree alternative, affinché siano realistiche e realizzabili. Studio che si colloca in perfetta armonia con la valutazione di proposte e suggestioni emerse proprio in questi giorni.

Due – prosegue Salerno – i progetti presentati e invece rivolti specificatamente alle periferie: “Hub Vallette” e il “Progetto di Territorio per Torino Nord”, su Aurora e Barriera di Milano. Entrambi relativi a interventi materiali e immateriali di riqualificazione e rigenerazione urbana per soddisfare le esigenze espresse dai diversi contesti locali, “Hub Vallette” è il più rilevante intervento del PINQUA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) VALLETTE – con la demolizione e rifacimento dell’edificio delle poste di Piazza Montale – , mentre il progetto su Aurora e Barriera di Milano fa parte del programma PINQUA PORTA PALAZZO, grazie al quale saranno realizzati interventi di riqualificazione nell’area di Porta Palazzo.

Per tutti i progetti presentati è previsto il coinvolgimento attivo delle comunità e dei soggetti del Terzo settore attivi sui territori”.

L’assessora Salerno conclude esprimendo “grande soddisfazione per queste candidature, per cui gli uffici hanno fatto, ancora una volta, un ottimo lavoro: quando abbiamo visto il bando il pensiero è subito andato al tema movida e all’approccio con cui, come Giunta, stiamo affrontando questo tema complesso, grazie al tavolo interassessorile in cui il lavoro è condiviso con gli assessori Chiara Foglietta, Gianna Pentenero e Paolo Chiavarino”.