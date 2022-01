Fondazione Crt, ecco le tre commissioni del Consiglio di indirizzo

Sono state costituite le tre Commissioni nell’ambito del Consiglio di indirizzo della Fondazione CRT. Giampiero Leo, già assessore regionale alla Cultura, Coordinatore della Commissione 3: “Attività Istituzionale – Arte e cultura e Welfare”

Commissione 1: Bilancio, patrimonio e politica degli investimenti Commissione 2: Attività istituzionale – Ricerca e Istruzione Commissione 3: Attività istituzionale – Arte e cultura, welfare e territorio

Questa articolazione in tre Commissioni, ciascuna con specifiche e ben identificate competenze, è orientata ad assicurare una più razionale e puntuale attenzione sulle necessità e istanze del territorio, nonché una maggiore focalizzazione su specifici progetti e tematiche. Inoltre, consente ai Consiglieri di Indirizzo di porre al meglio le proprie capacità e professionalità al servizio della Fondazione CRT e, dunque, dell’intera collettività.

In un clima di grande compattezza e collaborazione, è stata decisa la composizione delle tre Commissioni, in base a un criterio di equilibrio numerico e di specifiche competenze professionali, e sono stati nominati all’unanimità i tre Coordinatori, così come di seguito evidenziato:

Commissione 1 “Bilancio, patrimonio e investimenti”

Corrado BONADEO (Coordinatore )

) Francesco GALIETTI

Paolo Luciano GARBARINO

Giuseppe PICHETTO

Michele ROSBOCH

Massimo TERZI

Commissione 2 “Attività istituzionale – Ricerca e istruzione”

Giuseppe TARDIVO (Coordinatore)

Cristina DI BARI

Gianluca GAIDANO

Elisabetta MAZZOLA

Pierluigi POGGIOLINI

Fiorenza VIAZZO

Commissione 3 “Attività Istituzionale – Arte e cultura e Welfare”