Avvocate glamour su Instagram, il dibattito continua

L’iniziativa social di due avvocatesse torinesi, Federica Cau e Alessandra Demichelis che hanno aperto un profilo Instagram glamour, dove sfoggiano abiti e scarpe eleganti e postano foto di ristoranti di livello e location chic sta suscitando polemiche e commenti. Ma anche molti apprezzamenti. La pagina Instagram ‘DC LegalShow’, una specie di ‘Sex and the city’ in un contesto legale, ha conquistato in pochi giorni più’ di 8mila follower e (per ora) non verrà chiusa. Le professioniste, 33 e 36 anni, sono state convocate dall’Ordine degli avvocati e il loro nome è stato cancellato dal sito web dello studio legale con cui collaboravano. Ma l’Ordine, dopo averle convocate, non ha preso provvedimenti. Magari l’iniziativa servirà a svecchiare l’immagine della professione.