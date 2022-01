Parella e Campidoglio quartieri dimenticati

A cura di Electomagazine

Campidoglio, Parella. Vecchi quartieri di Torino. Sufficientemente vecchi per essere conosciuti anche dalla nuova giunta comunale della città subalpina.

Invece niente. Abbandonati alla sporcizia. Da un lato cassonetti di nuova generazione circondati da immondizia abbandonata da chi, evidentemente, passava nella zona ma non aveva le tessere per aprire i cassonetti. E, ovviamente, non aveva nessuna voglia di tenersi i rifiuti mentre attraversava la città per raggiungere il proprio quartiere. Dall’altro i vecchi cassonetti con raccolta porta a porta, ma con strade e marciapiedi lerci, senza che si veda mai qualcuno impegnato a ripulire.

