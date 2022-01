Il Toro c’è! 22esima giornata Sampdoria-Torino 1-2

Caputo(S). Singo e Praet(T).

Un gran bel Toro batte meritatamente la Samp e trova fuori casa la vittoria che mancava da settembre.Questi 3 punti meritati issano i granata di Juric verso le posizioni di qualificazioni in Europa e Conference League che distano solo 1 punto e c’è sempre la gara contro l’Atalanta da recuperare.È un Toro che convince,gioca bene,non lascia spazi,Juric ha dato la sua Chiara impronta di squadra che non si arrende mai e lotta fino alla fine.Di questo passo l’Europa non è più un’utopia men che meno un sogno ma potrebbe diventare realtà.

Enzo Grassano