Accadde oggi: 1958 l’Italia non si qualifica ai Mondiali

Ma il 15 gennaio del 1958 l’Italia uscì sconfitta per 2-1 dalla sfida contro l’Irlanda del Nord e non si qualificò per i Mondiali che, guardacaso, si giocavano proprio in Svezia. Una selezione indigesta per gli azzurri. E pensare che in quella sfida contro l’Irlanda del Nord sarebbe bastato solo un pareggio per conquistare la qualificazione, ma dopo i primi 45′ l’Italia era già sotto di due reti.Addio mondiali per la prima delle 2 volte in totale in cui gli azzurri non si sono qualificati alla fase finale della Coppa del Mondo.

Enzo Grassano