13 gennaio 1910, nasce la Nazionale di calcio Italiana

Accadde oggi

Oggi è una giornata storica per tutti i tifosi amanti del calcio, ovunque essi sono.Nasce la nostra amata Nazionale Italiana.Compie 112 anni ma non li dimostra!

Un albo d’oro ricco,tra i più vincenti di tutte le altre nazionali:

Quattro mondiali: 1934, 1938, 1982 e 2006. Davanti c’è solo il Brasile a quota 5 vittorie.

2 campionati Europei:1968,2021 Indimenticabili le giocate di Gigi Riva, l’urlo di Tardelli al Mundial vinto nel 1982 battendo in finale la Germania, il rigore di Grosso contro la Francia nel mondiale vinto del 2006, o le parate di Toldo con l’Olanda. Tante gioie, ma anche dolori come la sconfitta in finale con il grande Brasile di Pelé nel 1970 (4-1 per i sudamericani) o il Golden Gol di David Trezeguet nel 2000. Il record di presenze appartiene a Gigi Buffon (176) seguito da Cannavaro e Maldini. Quello di gol a Gigi Riva alias Rombo di Tuono: 35 gol in 42 presenze.

Tutto pronto per scrivere altre stupende pagine di storia ricche di gloria calcistica.

Enzo Grassano