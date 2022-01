Lo Russo: “L’Hospice Sugliano, un modello di solidarietà da sostenere”

Il sindaco Stefano Lo Russo ha visitato questa mattina l’hospice ‘Sugliano’ presso il presidio San Vito, un luogo che da più di vent’anni integra l’assistenza a domicilio per centinaia di pazienti.

L’hospice è una struttura della Fondazione FARO, la onlus che da oltre 35 anni è impegnata quotidianamente nell’assicurare le cure palliative di cui le persone hanno bisogno.

“Un lavoro importante – ha sottolineato il sindaco Lo Russo incontrando i pazienti ospitati nella struttura, le loro famiglie, il personale sanitario e i volontari dell’organizzazione senza scopo di lucro – che si svolge in periodo della vita difficile per l’individuo, per la famiglia e per tutti gli affetti coinvolti.

Prendersi cura della persona sotto ogni aspetto, mettere il malato al centro del suo percorso di cura e non solo da un punto di vista clinico, ma soprattutto umano e relazionale: questa – ha evidenziato il primo cittadino – è la vera forza della Fondazione Faro.

La vita di ognuno di noi si nutre di rapporti, di abbracci e di attenzioni e, tanto più, nella malattia questo bisogno accresce. Per tutti questi motivi, per le mille e cinquecento persone assistite all’anno, realtà come la Fondazione Faro – ha concluso il sindaco Lo Russo – rappresentano un modello di solidarietà da sostenere. Sono rimasto veramente colpito dalla professionalità, dall’attenzione, dalla grande umanità e ringrazio tutte e tutti gli operatori sanitari e i volontari per il loro prezioso lavoro”.