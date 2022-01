Pnrr, Molinari (Lega): Mozione rigenerazione urbana, paradosso comuni virtuosi penalizzati

Roma, 10 gen – “I sindaci e gli amministratori locali sanno che servono i fatti, oltre alle parole. La prima mozione parlamentare del 2022 è stata depositata dal gruppo della Lega sui fondi relativi alla rigenerazione urbana. La Lega chiede al Governo di integrare le risorse per finanziare tutti i progetti rimasti esclusi dai fondi Pnrr in base a nuovi criteri di assegnazione e allocazione. Rivedere l’Indice di vulnerabilità vuol dire eliminare l’assurdo paradosso per cui i Comuni più virtuosi – soprattutto al Nord – sono stati penalizzati per l’assegnazione dei fondi. Un investimento assolutamente alla portata della casse nazionali, un obiettivo concreto a sostegno di sindaci e territori”.

Lo dice in una nota il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari