SuperToro!

21esima giornata di campionato serie A : Torino-Fiorentina 4-0

Singo

Brekalo(2)

Sanabria

Un Toro vincente e convincente si sbarazza della Fiorentina,tra le squadre più in forma del momento,con un netto e perentorio 4-0 e si issa all’ottavo posto con 28 punti e la gara contro l’Atalanta da recuperare,a 4 punti dal sesto e settimo posto (occupati da Roma e Lazio),con vista Europa

I granata hanno espresso un gioco piacevole,divertente,pochi tocchi,palla via di prima,grinta e dedizione totale,tutti i duelli uno contro uno vinti ferocemente surclassando gli atleti gigliati del tecnico Italiano.Complimenti all’allenatore granata Juric che ha iniettato la mentalità vincente ai suoi ragazzi a loro volta bravi a recepire sin da subito i dettami del loro Mister.

Il rendimento in casa è da Champions League,fuori casa da zona retrocessione:con un’inversione di tendenza al di là delle mura amiche,a cominciare da sabato a Genova contro la Sampdoria ed un aiuto dal mercato,questo Toro può sognare in grande.

Enzo Grassano