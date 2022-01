Artiglieri, incontro con il fotoreporter Giorgio Bianchi

Il Museo Storico Nazionale di Artiglieria e l’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia organizzano giovedì 13 gennaio 2022 ore 19 presso il Mastio della Cittadella (corso Galileo Ferraris 0, Torino) l’ incontro con il fotoreporter Giorgio Bianchi

Giorgio Bianchi racconterà come si declina con i vari media un reportage. La presentazione sarà accompagnata da video, immagini e musica.

Nell’occasione sarà inaugurata una sua rassegna fotografica sui fatti della crisi ucraina, aperta al pubblico fino al 16 gennaio.

L’ incontro sarà introdotto da Maurizio Marrone, Assessore alla Cooperazione Internazionale della Regione Piemonte.

Giorgio Bianchi: fotoreporter, fotografo documentarista e regista italiano è nato nel 1973. Nella sua fotografia ha sempre prestato particolare attenzione alle questioni politiche e antropologiche e ha intrapreso una carriera da freelance per concentrarsi su una combinazione di progetti personali a lungo termine e incarichi dei clienti. Ha coperto storie in Siria, Ucraina, Burkina Faso, Vietnam, Myanmar, Nepal, India e in tutta Europa. Dal 2013 compie diversi viaggi in Ucraina, dove segue da vicino la crisi ucraina dalle proteste di Euromaidan fino allo scoppio della guerra tra l’esercito governativo e i separatisti filorussi. Nel 2016 ha iniziato a occuparsi del conflitto siriano. Ha vinto diversi premi internazionali e ha ricevuto numerosi riconoscimenti di pubblico, e le sue foto sono regolarmente pubblicate su giornali e riviste, sia cartacee che online. Il suo lavoro è stato esposto in numerosi festival internazionali e nazionali.

www.giorgiobianchiphotojournalist.com

9 gennaio 2022

L’attività si svolge nell’ambito delle iniziative organizzate nel triennio 2021 – 2023 In occasione del 100° Anniversario della costituzione dell’Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI CON PRENOTAZIONE entro il 11 gennaio a: infomuseoart@gmail.com

I posti sono limitati e dovranno essere confermati

Misure per la prevenzione del contagio da COVID-19: è possibile accedere solo se dotati di mascherina e Green Pass.