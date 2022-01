Un derby senza storia segna il giro di boa per Hc Valpellice e Hc Real Torino

Un derby piemontese senza storia segna il giro di boa per Hc Valpellice e Hc Real Torino nel Master Round della Italian Hockey League – Division 1. A Torre Pellice, infatti, i padroni di casa si impongono con un rotondo 8-0, in cui trovano la via del gol sette diversi elementi e registra uno shoot-out tra i pali il rientrante Andrea Basraoui. I valligiani salgono così al secondo posto della classifica a -5 dalla capolista Bolzano/Trento, ma con una gara da recuperare contro il fanalino di coda Milano Bears, mentre al termine del girone d’andata i torinesi viaggiano in quarta posizione con una sola lunghezza da recuperare nei confronti dei corregionali.

Sul ghiaccio del PalaCotta Morandini aprono le marcature Filippo Salvai e Giorgio Dei Poli nel primo periodo, ma è il secondo drittel a scavare il solco: le reti di Pietro Cullati, Nicolò Porporato, Paolo Gardiol e Lorenzo Martina disegnano il 6-0 con cui si va all’ultimo intervallo. Nell’ultimo terzo, quindi, sono ancora Filippo Salvai e Andrea Fraschia a fissare il punteggio definitivo. La Valpe tornerà in pista mercoledì 12 in casa per il recupero con i Bears e quindi sabato 15 a domicilio del Pinè, nella stessa giornata in cui il Real Torino sarà ospite del Cadore.

Daniele Galosso