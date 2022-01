Scuola: Ruffino (CI), dad certificherebbe errori dal ministero

L’ipotesi scuola in dad dovrebbe essere ampiamente superata.

Diversamente si certificherebbe un errore madornale da parte del Ministro Bianchi. Che il picco dei contagi per covid sarebbe arrivato a Gennaio lo si sapeva da tempo. Così come da tempo si chiede l’utilizzo di mascherine ffp2 nei luoghi chiusi e sul trasporto pubblico locale e un sistema di aereazione efficace specie in casi classi sovraffollate. Le famiglie chiedono continuità scolastica e diritto allo studio. I nostri ragazzi sono stati già penalizzati da questa pandemia. Il ministro Bianchi parli loro con chiarezza garantendo la ripresa dell’anno scolastico e le mascherine gratuite per tutti. Già il 10 gennaio. Di tempo ce n’è stato, il punto è se si è migliori oppure no dei ministri precedenti e dalle decisioni che verrano prese.