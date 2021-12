Pattinare sul ghiaccio da Natale all’Epifania: gli orari degli impianti cittadini

A Torino piste di pattinaggio aperte e pronte ad accogliere tutti coloro che vorranno fare attività sportiva durante le festività natalizie o semplicemente divertirsi con la famiglia o gli amici. Tra Natale e l’Epifania , infatti, il Palavela e i palaghiaccio Massari e Tazzoli non chiuderanno e adotteranno orari in grado di accontentare i torinesi.

Il Palavela di via Ventimiglia 145 oggi e giovedì 23 è aperto dalle 20 alle 23, mentre a Natale lo sarà dalle 18 alle 20 e dalle 21 al 23 e il giorno di santo Stefano dalle 11 alle 13; dalle 15 alle 17 e dalle 18 alle 20.

Da lunedì 27 a venerdì 30 dicembre l’impianto adotterà i seguenti orari: dalle 15 alle 17, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23.

Chiuso per l’ultimo dell’anno, il Palavela potrà tornare a riempirsi sabato 1 gennaio quando rimarrà aperto dalle 15 alle 17, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23. Dalle 11 alle 13, dalle 15 alle 17, dalle 18 alle 20, gli orari per domenica 2 e giovedì 6 gennaio, mentre lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e sabato 8 si potrà pattinare dalle 15 alle 17, dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23. Domenica 9 l’apertura sarà dalle 15 alle 17, dalle 18 alle 20.

L’ingresso costa 9 euro, ridotto a 7 per over 65 e under 10, mentre per il noleggio dei pattini se ne devono spendere altri 4.

Questi invece gli orari del Palaghiaccio Massari : il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 21.30 alle 23.30, il sabato dalle 15 alle 17, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21.30 e dalle 23.30. La domenica l’impianto sarà aperto dalle 15 alle 17 e dalle 17.30 alle 19.30.

Per tutti i giorni d’apertura l’ingresso è a 5 euro, il noleggio pattini a 4.

Il Palaghiaccio Tazzoli sarà disponibile al pubblico solo alla domenica dalle 13.30 alle 16 e dalle 17 alle 19.30. Nei giorni di domenica 2 e 9 gennaio e giovedì 6 si potrà invece pattinare dalle 13 alle 16 e dalle 17 alle 19.

