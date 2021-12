Toro, altra occasione sprecata

16esima giornata di campionato: Cagliari-Torino 1-1

aut.Carboni (T)

Joao Pedro (C)

Toro sprecone che passa in vantaggio e sembra riuscire a controllare la gara in maniera egregia,ma è solo illusione:viene raggiunto dai sardi con un gran gol in rovesciata del bomber Joao Pedro.Un passo indietro dei granata di Juric sul piano del gioco.Brilla solo Pjaca sulla trequarti,molto in ombra sia Brekalo che Praet.Buone notizie dall’infermeria:oggi sono tornati in campo Rodriguez ed Ansaldi,domenica rientreranno anche Dijdij e Mandragora,i loro ingresi aumenteranno il tasso qualitativo della squadra granata,dando la possibilità al mister granata di aver molte più possibilità di far ruotare maggiormente i giocatori a sua disposizione in vista dei prossimi delicati Impegni.

Enzo Grassano