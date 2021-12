Comune: nuovo protocollo sulla sicurezza

Nella seduta del Consiglio Comunale del 6 dicembre su richiesta della consigliera Paola Ambrogio (Fratelli d’Italia) e dei consiglieri PD Claudio Cerrato, Simone Tosto, Antonio Ledda e Nadia Conticelli, l’assessora alle Politiche per la Sicurezza Gianna Pentenero ha fornito comunicazioni in merito al grave ferimento di un brigadiere dei Carabinieri avvenuto il 29 novembre scorso nel tentativo di sventare una rapina alla farmacia comunale di corso Vercelli 236 a Torino e in merito all’attuazione dell’Accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino siglato il 9 dicembre 2019.

L’assessora Gianna Pentenero ha spiegato che il carabiniere ferito da due giovani di 16 e 18 anni è stato operato all’ospedale San Giovanni Bosco e ora è fuori pericolo e presto dovrebbe essere dimesso. È stato confermato oggi l’arresto dei due rapinatori, costituitisi il giorno successivo alla rapina – ha aggiunto. Stiamo facendo il punto sul Protocollo per la sicurezza – ha proseguito l’assessora – e occorre verificare quanto è accaduto dalla data di approvazione ad oggi, valutando eventuali aggiornamenti, anche attraverso un confronto con le Commissioni consiliari e gli attori dei territori, per arrivare a percorsi condivisi e trasparenti e fornire risposte precise e tempestive.

Nel dibattito in aula, la consigliera Paola Ambrogio (Fratelli d’Italia) ha sottolineato l’eroismo del carabiniere che è intervenuto per difendere dei cittadini in pericolo, nonostante fosse fuori servizio. Ha quindi auspicato presidi fissi delle forze dell’ordine, più telecamere e interventi decisi nei confronti delle baby gang, che operano sia in centro che nelle periferie. Occorre immaginare percorsi di sviluppo e integrazione, non solo sicuritari, secondo Claudio Cerrato (PD), e riprendere il confronto con le parti sociali. Da sempre chiediamo maggiore sicurezza a Torino Nord – ha detto Giuseppe Catizone (Lega Nord) con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, ma la politica deve fare la sua parte e investire nella riqualificazione del territorio. Andrea Russi (M5S) ha chiesto in quale direzione voglia andare la Giunta, se saranno ancora convocati i Tavoli di confronto con le Circoscrizioni, se sarà potenziata l’illuminazione pubblica e quali iniziative di prevenzione saranno intraprese a scuola e nei confronti delle persone anziane.

Nella replica, l’assessora Gianna Pentenero ha ribadito la necessità di fare il punto della situazione, valutando insieme ai sottoscrittori del Protocollo se gli impegni previsti siano stati attuati. Al più presto presenterà una valutazione in Commissione – ha concluso – per arrivare poi alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo, ampiamente condiviso da tutti gli attori.