Violenza Donne, Ruffino (CI): Bene Governo, ora però cambio culturale

“Il testo varato dal governo per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne è un ottimo segnale”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Coraggio Italia.

“Inasprire le pene- aggiunge- per chi si occupa di un reato tanto grave quanto retrogrado non può che essere un ottimo punto di partenza”.

Per Ruffino “è fondamentale però che parallelamente alle norme penali si lavori sul binario culturale. Finché in questo Paese, anche solo sommessamente e sottotraccia, continuerà a non essere stigmatizzata la visione della donna come oggetto, magari come bella statuina nelle trasmissioni sportive, allora non ci sarà mai il pieno riconoscimento e il rispetto che è dovuto alle donne e che sta alla base di una cultura che rifiuta le prevaricazioni”.