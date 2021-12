Tutto facile per la Juve!

16esima giornata di campionato serie A : Juventus-Genoa 2-0

Cuadrado Dybala(J)

Con un netto 2-0 la Juventus batte un remissivo Genoa e sale su in classifica generale:3 punti importanti che risollevano il morale dei bianconeri,troppo presto tagliati fuori dalla lotta per lo scudetto ma desiderosi di dare ancora un senso a questo combattutissimo campionato che vede le prime 4 squadre, Milan,Inter,Napoli ed Atalanta già in fuga a contendersi la vittoria del campionato.

Pronti,partenza,via ed ecco

Il colpo di genio di Cuadrado, che al nono minuto sorprende tutti, da Sirigu ai compagni di squadra, grazie ad un tiro perfetto che si trasforma in gol direttamente dalla bandierina. Il monologo bianconero prosegue senza interruzioni, visto che il Genoa non dà alcun segnale di reazione e non riesce mai a tirare per tutto il primo tempo.

Stessa musica nella ripresa con i bianconeri padroni del campo che capitalizzano le tante occasioni fallite al minuto 81’col raddoppio di Dybala su un perfetto passaggio del rinato di Bernardeschi, stop e mancino a incrociare del fuoriclasse argentino che chiude la gara definitivamente contro un Genoa per nulla rivitalizzato dal cambio della panchina affidata a Shevchenko e che a questo punto rimane seriamente candidato alla retrocessione in serie B.

Vincenzo Grassano