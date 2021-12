Accadde oggi. Scifo lascia il calcio

È il 5 dicembre del 2000 quando il talentuoso regista belga di origini italiane Vincenzo Scifo lascia il calcio annunciando la sua decisione in una conferenza stampa.

Ha troppi guai fisici che non gli consentono di andare avanti e quindi all’età di 34 anni sceglie di appendere le scarpe al chiodo. Nato da una famiglia originaria della provincia di Agrigento emigrata in Belgio, Scifo si mette in luce nell’Anderlecht come centrocampista elegante, dotato di un’ ottima visione di gioco.Arriva in Italia per la prima volta all’Inter, nell’87-88 Torna poi nel nostro campionato nell’anno 1991-92 al Torino dove lascia un’impronta indelebile raggiungendo con la maglia granata la finale di Coppa Uefa nel ’92, persa con l’Ajax e vincendo la Coppa Italia l’anno successivo contro la Roma.Grandi doti di palleggiatore,ottimo regista con una super visione di gioco,incantata il popolo granata con delle giocate strabilianti in un centrocampo del Toro che vanta giocatori come Martin Vazquez strappato nientemeno che al Real Madrid,Luca Fusi un muro difficile d’abbattere in coppia con Venturin.

Vincenzo Grassano