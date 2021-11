Poliziotto suicida in ufficio trovato dai colleghi

Dolore e shock in questura a Torino per un agente della Digos che si è ucciso nel suo ufficio sparandosi un colpo con la propria pistola d’ordinanza. Il corpo senza vita dell’agente è stato scoperto dai colleghi, ieri sera. I poliziotti sono arrivati e hanno trovato la porta dell’ufficio chiusa, anche se la morte potrebbe risalire ad alcune ore prima. L’uomo, 50 anni, potrebbe aver compiuto il drammatico gesto dopo aver terminato il turno di notte. Ha scritto una lettera lasciata sulla scrivania in cui si fa capire che il suicidio è dovuto a motivazioni sentimentali. L’agente prestava servizio in tribunale. Aveva quattro figli.