Italexit, riunita la segreteria provinciale

ITALEXIT: CONTINUA LA CRESCITA DEL PARTITO SU TORINO, A BREVE IL TESSERAMENTO 2022

Nella giornata di venerdì 19 novembre ha avuto luogo la segretaria provinciale di Italexit, il partito fondato dal Sen. Gianluigi Paragone.

Alla presenza di Luciano Bosco (Coordinatore Nazionale) e dei dirigenti locali, si è proceduto alla nomina dei nuovi responsabili cittadini: Antonio Pappalardo sarà il referente comunale, coadiuvato da Andrea Nardella (responsabile per Torino Sud), Silvia Martini (Torino Nord), Paolo Giorgini (Torino Ovest) e Luca Giacomone (Torino Est). “L’obiettivo di questa nuova struttura – dichiara Pappalardo – è quello di aumentare la capillarità di Italexit sul territorio cittadino. Le recenti amministrative sono state un banco di prova importante per il partito: nei seggi più periferici il risultato è stato molto incoraggiante nonostante una campagna elettorale particolarmente difficile; faremo tesoro di questa esperienza per affermarci e radicarci in tutti i quartieri”.

Nei prossimi giorni il partito lancerà inoltre il tesseramento nazionale per il 2022. Secondo Bosco “si tratta di un passaggio fondamentale per un partito che intende diventare l’unica vera alternativa nello scenario politico italiano. I torinesi desiderosi di un reale cambiamento, indipendentemente dal loro trascorso politico, sono i benvenuti: la battaglia contro l’Unione Europea ha bisogno delle migliori forze che questa città può offrire”.