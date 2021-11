Ecco il sorteggio play off

Su 12 squadre che li disputeranno 3 si qualificheranno per i mondiali Qatar 2022 che si disputeranno dal 21 novembre 2022 al 18 dicembre 2022

Le partite dei play off si giocheranno a marzo 2022

Le semifinali il 24 e 25 marzo

Le finali il 28 e 29 marzo

Ecco il quadro completo delle gare per i 3 posti finali dei playoff per il Mondiale:brutto sorteggio per l’italia!

Tre gruppi, due scontri diretti, le vincenti si sfideranno in una gara secca in finale. Le tre vincitrici dei gironi andranno al Mondiale.

Gruppo A

Scozia – Ucraina

Galles – Austria

Gruppo B

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia – Macedonia del Nord

Portogallo – Turchia

L’Italia giocherà fuori casa l’eventuale finale, in caso di vittoria contro la Macedonia del Nord. Quindi contro la vincitrice fra Portogallo e Turchia, certamente in trasferta: o Lisbona o Istanbul.

Vincenzo Grassano