Il prossimo weekend Pizza Festival a Venaria

Pizza Festival in Tour presenta L’originale PIZZA FESTIVAL di VENARIA dal 24 al 26 settembre

PIZZA FESTIVAL, il piu importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista

assoluta è la PIZZA, sarà a VENARIA in provincia di Torino da venerdi 24 a domenica

26 settembre 2021 (ven. dalle 18,00 alle 24,00 – sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00)

con INGRESSO GRATUITO. Non serve la prenotazione e nemmeno il green pass.

IL FORMAT “PIZZA FESTIVAL”

L’originale Pizza Festival di Venaria Reale sarà una vera e propria festa della pizza

preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla piu

sottile Toscana, alla focaccia ligure.

Otto forni, sempre accesi, 24 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno

pizze, negli stand predisposti in Piazza De Gasperi, da mezzogiorno alla sera, senza

interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.

LA LOCATION PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Piazza De Gasperi o Piazza del Mercato è un’area molto vasta di proprietà comunale.

Sorge a poca distanza dal centro storico e rimane vicina a Torino precisamente allo

Juventus Stadium

BONTA’ E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti,

i piu sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità e uno degli alimenti che

rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, e mangiata e apprezzata da

qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno e in continua crescita.

La Pizza verrà fatta solo con prodotti d’eccellenza come la farina del “MOLINO

SCOPPETTUOLO”, il pomodoro de “LA TORRENTE” e la mozzarella “LATTICINI

ORCHIDEA”.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà uno stand dedicato alla birra italiana e dei truck

Food con prodotti “Amici della Pizza” come pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti e operatori

food con arrosticini e grigliate (per chi non gradisse la pizza).

PROGETTO E TOUR “PIZZA FESTIVAL”

Il progetto PIZZA FESTIVAL e un’idea della Pizza Festival in Tour, prima società a credere

nel progetto itinerante della Pizza in Tour.

Il Tour di eventi ha come obiettivo quello di far conoscere l’Arte della Pizza ma anche di

coinvolgere attivamente gli appassionati nelle principali piazze italiane. Dopo VENARIA il

tour si sposterà fuori dall’Italia con tappe in Croazia e Slovenia.

SICUREZZA E GESTIONE COVID-19

L’evento si svolge nel rispetto delle normative regionali per prevenire la diffusione di

Covid-19. Ricordiamo a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina, all’interno dell’evento

troverete gel igienizzante per mani, personale qualificato, segnaletica e indicazioni sulle

normative. Tutti i tavoli e gli spazi verranno igienizzati costantemente e sara rispettata la

distanza interpersonale di almeno 1 metro.

PIZZA PATRIMONIO UNESCO

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA e stata ufficialmente riconosciuta come Specialita tradizionale

garantita della Comunita Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la

Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto:

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanita

trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla

comunita un senso di identita e continuita, e di promuovere il rispetto per le la diversita

culturale e la creativita umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del

2003”.

ORARI FESTIVAL:

• VENERDI’ 24 SETTEMBRE 18,00 – 24,00

• SABATO 25 SETTEMBRE 12,00 – 24,00

• DOMENICA 26 SETTEMBRE 12,00 – 24,00

INFO E CONTATTI

• UFFICIO STAMPA 3398224572

• E-MAIL pizza.festival.tour@gmail.com

• INFO EVENTO FB: Pizza Festival