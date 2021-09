Confabitare incontra i candidati sindaco di Torino

Confabitare Torino – Associazione Proprietari Immobiliari, ha organizzato per venerdì 17 alle ore 17 presso l’hotel Holiday Inn Turin di piazza Massaua un incontro con i candidati sindaco di Torino alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Confabitare Torino interrogherà i candidati con 5 domande sui temi:

Pressione fiscale. una diversa e maggiore modulazione delle aliquote IMU per aiutare quelle

situazioni dove la crisi, non solo quella conseguente alla pandemia, ha colpito particolarmente.

Disponibilità a promuovere un accordo tra le organizzazioni per definire canoni concordati per i

locali commerciali e quali misure attuare per sostenere i proprietari di immobili commerciali sfitti,

presenti in tutta la città, in modo da sostenere sia loro che gli eventuali affittuari ed aiutarli con una

diversa leva fiscale.

Edilizia sociale: quali strumenti, e risorse, in possesso delle amministrazioni locali si pensa di

utilizzare per rispondere alla richiesta di abitazioni a canone calmierato.

Viabilità e trasporti: dal 15 settembre ritornano le limitazioni strutturali al traffico. Quali iniziative

si intende adottare per attivare ed incentivare una mobilità alternativa.

Sicurezza e degrado: Quali le proposte per migliorare la qualità di vita dei cittadini e garantire

decoro alla città.

Commercio: Quali interventi a sostegno della competitività delle imprese commerciali locali

(commercio di vicinato);

Contrasto alla “desertificazione” delle vie dovuta alla chiusura dei locali commerciali.

Quali i punti qualificanti del proprio programma.

L’incontro sarà disponibile sulla pagina Facebook di Confabitare Torino.

Introdurrà Ernesto POLETTI Presidente di Confabitare Torino;

Concluderà il Presidente Nazionale Alberto ZANNI