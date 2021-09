Treno Ivrea – Torino, Avetta (pd): “Condizioni inaccettabili”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il consigliere regionale Alberto AVETTA ha annunciato la presentazione di un’Interrogazione urgente

“Ieri mattina sul treno Ivrea-Torino delle 7.42 gli utenti sono stati costretti a viaggiare in condizioni inaccettabili: tutti i posti erano occupati, c’erano persone in piedi, nessun distanziamento possibile, nessun controllo. E questo nonostante non abbiano ancora aperto le scuole. Ancora una volta quello del trasporto pubblico locale si sta dimostrando una criticità irrisolta, e nonostante un anno e mezzo di emergenza sanitaria poco o nulla parrebbe essere cambiato. Ora, anche se i treni in questione sono di competenza della Valle d’Aosta, il Piemonte non può far finta di niente e tollerare che i nostri cittadini viaggino in simili condizioni, destinate a peggiorare con la riapertura delle scuole e con la ripartenza delle lezioni universitarie. Occorre che la Regione Piemonte apra immediatamente un’interlocuzione con i vertici della Valle d’Aosta. Si è giustamente deciso di mettere regole stringenti per il green pass, e allora come possiamo accettare che il Tpl sia un ‘buco nero”, dove le regole non valgono e si espongono gli utenti a rischi evidenti”: così il consigliere regionale Alberto AVETTA (Pd) commenta quanto avvenuto questa mattina sulla linea Ivrea-Torino, annunciando la presentazione di un Question Time.

Alberto AVETTA – Consigliere regionale Pd

(foto archivio)