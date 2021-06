Berisha al Toro La Juve su Pjanic

In casa granata ecco il primo acquisto ufficiale della stagione:

dalla Spal arriva il portiere della nazionale albanese Berisha. Con Milinkovic Savic e Gemello, di ritorno dal Renate in serie C, saranno i 3 portieri a disposizione di Juric.Per la trequarti entrano in pista 2 nomi nuovi che saranno acquistati entro la fine della settimana. Entrambi direttamente dalla Turchia:il gradito ritorno di Ljajic e Borini

che Juric ha già avuto nel Verona. Dopodiché per vedere altri volti nuovi bisognerà prima vendere. Attualmente l’organico del Toro conta 38 giocatori.

In casa Juve s’allontana Locatelli perché il Sassuolo non vuole contropartite ma 40 milioni trattabili a 37 ma sempre cash. Ed ecco che il ritorno di Pjanic dal Barcellona è sempre più vicino, anzi certo. Si prova a trattare Milinkovic Savic con la Lazio ma appare difficile scendere sotto i 50 milioni. La società bianconera proverà il prestito biennale con l’obbligo di riscatto, operazione già in essere con Morata. Per altri acquisti prima le cessioni. Anche la Juve ha un organico molto vasto,35 giocatori.

Vincenzo Grassano