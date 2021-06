Juve su Pogba Per il Toro 3 veronesi

La Juventus sta lavorando per il ritorno di Pogba!

È una novità importantissima che scuote il calciomercato.Il già ex calciatore bianconero lascerà il Manchester United in questa sessione di mercato e ora l’affare sembra davvero essere in chiusura. Perchè il campione francese è in scadenza nel 2022 ed è intenzionato a dire addio senza rinnovare il contratto con i Red Devils.Vuole la Juve,lo vuole il tecnico Allegri.Intanto, arrivano indiscrezioni importanti di mercato riguardo proprio l’ex calciatore della Juventus:attenzione al Paris Saint Germain che proverà a soffiarlo ai bianconeri.Il prezzo è 80 milioni ma la sensazione è che ne basteranno 50 per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse francese.

Per il Toro ci sono 3 giocatori del Verona:il portiere Silvestri,il difensore centrale Gunter,il trequartista Barak,di proprietà dell’Udinese.Cairo e Vagnati stringeranno i tempi per consegnarli al tecnico Juric entro il 6 luglio,giorno del raduno granata.Sono i 3 giocatori voluti

e richiesti dal neo tecnico croato:le priorità!.

Dopodiché in base alle cessioni da fare,almeno 10 calciatori,arriveranno altri giocatori a puntellare la rosa granata.

Vincenzo Grassano