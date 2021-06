Portici di Carta (prima di san Giovanni)

Ore 18:30 Cumiana15, via Cumiana 15 La Storia alla prova dei fatti Incontro con gli autori della collana Fact Checking (Laterza) Con il curatore Carlo Greppi intervengono gli autori P ino Ippolito Armino (Il fantastico Regno delle Due Sicilie), Francesco Filippi (Prima gli italiani!), Eric Gobetti (E allora le foibe?) Vere e proprie fake news storiche impazzano sui social network e la politica spesso utilizza il nostro passato per fomentare politiche d’odio. Ma è tempo di opporre a queste falsificazioni strumentali le verità che la Storia, con la sua ricerca e i suoi strumenti, ha individuato.

Ore 17:30 Libreria Donostia, via Monginevro 85/A I giardini di Torino Firmacopie con gli autori del libro In collaborazione con l’Associazione Monginevro Cultura Torino vanta il primato della città più verde d’Italia e, con i suoi 400 parchi e giardini, è tra le quindici città più verdi al mondo.

Ore 17:00 #librodehors di Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/D Babù e il bosco dei profumi Racconto animato di “teatro e sensi” per bambini di 3-6 anni Di Roberta Triggiani Con Eleonora Frida Mino La magia del bosco e la salvaguardia dell’ambiente con le avventure di Fata Nocciola e dell’orsetto Babù. E poi, nella parte interattiva, la possibilità di toccare e annusare le erbe aromatiche e scoprirne i segreti. L’evento fa parte di In viaggio con le emozioni – Racconti teatrali e letture in Circoscrizione 3, progetto realizzato grazie al contributo della Circoscrizione 3 e in collaborazione con Libreria Belgravia. Info e prenotazioni: 3475977883 (anche whatsapp) oppure libreria.belgravia@gmail.com

Martedì 22 giugno

Ore 15:00

Libreria Setsu-bun & Millevolti, via Cernaia 40M

Alfredo Luvino

Presenta la sua casa editrice, le edizioni Sottosopra

Egittologo e scrittore, Alfredo Luvino è il fondatore di una casa editrice poliedrica, dalle scelte spesso originali e non scontate.

Ore 17:00

Libreria Setsu-bun & Millevolti, via Cernaia 40

Marzio Broda

Autore di Un anno a Tokyo (Scritturapura)

Firmacopie con lo scrittore di un diario sentimentale e stupefatto scritto con gli occhi di chi dall’Occidente arriva in Giappone e ancora oggi, come un tempo, ne rimane meravigliato.

Ore 18:30

Biblioteca Civica Centrale, via della Cittadella 5

Gli scrittori raccontano Nizza Monferrato

Presentazione di Storie sospese (Capricorno)

Con la curatrice Antonella Cavallo e Fulvio Gatti intervengono, tra gli autori, Eleonora Sottili con la partecipazione di Walter Martiny, Simone Nosenzo, Ausilia Quaglia

La storia e le vie di Nizza Monferrato rivelate con freschezza, fantasia e realismo attraverso la voce di sei scrittori e la mano di un pittore che ha evocato l’essenza dei sei percorsi.

Ore 18:30

#librodehors di Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/D

Silvia Bardesono

Autrice di Magnolia degli ulivi (Les Flaneurs)

Con Raffaella Giani

Alice, una bambina nata con un grave deficit cerebrale, che la obbliga a usare stampelle e sedia a rotelle per muoversi; Alberto, un padre egocentrico, avvocato di successo, interamente assorbito dalla sua carriera, che non crede ai miracoli; Magnolia, una moglie e una madre, che non smette di lottare pur di donare una speranza concreta a sua figlia e, in definitiva, a se stessa

Info e prenotazioni: 3475977883 (anche whatsapp) oppure libreria.belgravia@gmail.com

Ore 19:00

Arena Teatro Monterosa, via Brandizzo 65

Barriera Stories

Presentazione del libro edito da Graphot

Con i curatori Paolo Morelli e Rocco Pinto intervengono gli autori Paola Cereda, Margherita Oggero, Enrico Pandiani, Massimo Tallone, Dario Voltolini

Le scuole e le botteghe storiche sono le coordinate di un reticolo di relazioni che tocca chiese, cinema, campi sportivi. Barriera di Milano è una realtà complessa, piena di sfumature incorniciate dai racconti di chi l’ha conosciuta.



Mercoledì 23 giugno

Ore 18:00

Lingotto Fiere, Pad. 1, via Nizza 294

Alessandro Barbero

Autore di Alabama (Sellerio)

Con Giuseppe Culicchia

Uno degli storici più amati, abilissimo divulgatore, nel suo ultimo romanzo parte da un eccidio di “negri” commesso nel corso della Guerra di Secessione, per raccontare i conflitti sociali che accompagnarono l’abolizione della schiavitù. Una vicenda ancora piena di spunti per riflettere sull’oggi.

Ore 18:00

Piazzetta Antonicelli, ang. corso Valdocco

Massimo Novelli

Autore di Ho molto desiderato la felicità. Storie avventurose e romantiche dei rivoluzionari del 1821 (Graphot)

Nella notte il 9 e il 10 marzo 1821, ad Alessandria, ebbe inizio la breve e straordinaria avventura della rivoluzione liberale piemontese. Il racconto delle vite avventurose di quegli insorti, spesso dimenticati dalla storia. Le loro storie sembrano tratte dai romanzi d’avventura, invece sono vere.

Ore 18:00

Educatorio della provvidenza – Biblioteca storica, corso Trento, 13

Giorgio Brizio

Autore di Non siamo tutti sulla stessa barca (Slow Food Editore)

Un libro che ha come filo rosso il mare scritto da un giovane attivista di Fridays for Future: un invito che si rivolge a chiunque senta di volersi mettere in gioco per fare la differenza.

Ore 18:30

Piazza Montanari

Ester Armanino

Autrice di Contare le sedie (Einaudi)

In collaborazione con la Libreria Gulliver

Di quante vite è fatta la vita di una donna? Troppe, per perdersi ad assecondare il desiderio degli altri.

Ore 19:00

#librodehors di Libreria Belgravia, via Vicoforte 14/D

Poker di autori

I libri di Pathos Edizioni

Con Matteo Lezzi (Per ogni istante), Giulio Mainardi (Proposta di riforma gráfìca dell’italjano), Paolo Napoli (An easy wor(l)d), Davide Pelanda (Storie di ordinaria vita scolastica),

Quattro autori per quattro libri tra racconti di scuola, futuri distopici, rapporti personali e un accento particolare alla grafia.

Info e prenotazioni: 3475977883 (anche whatsapp) oppure libreria.belgravia@gmail.com