Studentato all’ex maria Adelaide, Italexit: “Riapriamo l’ospedale”

La vicenda del Maria Adelaide è a dir poco surreale: chiuso da Chiamparino, snobbato da Appendino e infine lasciato a marcire da Cirio.

Adesso la struttura è finita in un dossier della Regione per essere trasformata in uno studentato in vista delle Universiadi. Una proposta che reputo ridicola: abbiamo migliaia di metri quadri disponibili (alla Manifattura Tabacchi, per esempio) e la giunta regionale vuole usare un ex ospedale. La tentata mediazione del Comune, che propone l’inserimento di un fantomatico “poliambulatorio di prossimità”, non è abbastanza e arriva troppo tardi.

L’ultimo anno ci ha dimostrato che i piccoli ospedali sono fondamentali: per me l’unica opzione possibile è la riapertura del presidio sanitario.

Ivano Verra, Candidato sindaco per Italexit