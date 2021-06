Juve e Toro valutano i rientri dai prestiti

È un mercato ricco d’idee ma povero di soldi!

In casa bianconera l’obiettivo Locatelli potrebbe sfumare per la naturale lievitazione del prezzo del calciatore,sin qui protagonista all’europeo nelle prime 2 gare giocate dalla nazionale.

Il ritorno di Pjanic é sempre più concreto.Il Paris Saint Germain diventa la pista sempre più concreta per l’approdo di Cristiano Ronaldo.Alla Juve potrebbe arrivare Icardi.Non tramonta la pista Dembelè sempre dal Barcellona.Come secondo portiere s’avvicina il granata Sirigu.

In casa Toro è stata formulata l’ultima offerta al Crotone per il trequartista brasiliano Messias: da 6,5 a 7 milioni senza bonus e contropartite,prendere o lasciare,a fronte della richiesta di 10.

In caso di no dei calabresi si virerà sul centrocampista Garritano del Chievo.

In difesa piace il terzino sinistro Hancko dello Sparta Praga.Come difensore centrale interessa il croato Vida,piace molto a Juric ma non convince la dirigenza granata per l’età:32 anni.

In porta,con la promozione quasi certa a titolare del “Donnarumma serbo” Milinkovic Savic,gli altri 2 portieri saranno il rientrante dall’ottima stagione al Renate(serie C) Gemello e del primavera Sava.

Tante trattative ma nulla di concreto.

Dal 1 luglio cambieranno molte cose:data d’inizio ufficiale del calciomercato ed il raduno al 6 luglio.

Vincenzo Grassano