L’agricoltura del domani e Melinda a Parlaconme

Sarà incentrata sul tema dell’agricoltura del futuro la puntata di giovedì 17 giugno dalle 18 alle 19 di PARLACONME, trasmissione in onda sulla Radio web Radiovidanetwork condotta da Simona Riccio, Agrifood e Organic Specialist.

Dopo aver parlato del packaging innovativo utilizzato dall’azienda Melinda con Beppe Ghelfi della Ghelfi Ondulati, azienda fornitrice di questi pack, in questa puntata interverrà il Direttore marketing di Melinda, Andrea Fedrizzi.

Sarà lui a raccontare la storia del brand, partendo proprio dal territorio in cui le mele vengono coltivate, vale a dire in due Valli del Trentino, la Val di Non e la Val di Sole, che sarà possibile scoprire attraverso la descrizione da parte di questo ospite.

Dalla sua nascita il consorzio Melinda è impegnato nell’accrescere la qualità delle sue mele, ma anche nel comunicarla nel modo più efficace possibile. Questo tipo di comunicazione nel corso degli anni ha seguito le evoluzioni del linguaggio pubblicitario, mantenendo, però, sempre intatto il fil rouge del sorriso e della gradevolezza.

La sostenibilità è la mission che Melinda persegue attraverso anche piccoli gesti quotidiani, rivolgendo una particolare attenzione alla qualità del prodotto e del processo, nel rispetto verso l’ambiente in cui vengono prodotte le mele e apportando vantaggi per i consumatori dei suoi prodotti, per i clienti e i collaboratori della società.

Durante la trasmissione si parlerà anche di un progetto di cui Melinda va orgogliosa, insieme alla quattromila famiglie di soci frutticoltori, vale a dire quello delle celle ipogee, il primo e unico impianto al mondo per la conservazione della frutta in ambiente sotterraneo, che è valso al Consorzio diversi riconoscimenti da parte della comunità internazionale, tra cui il Good Energy Award 2015 e il Solidalitas Social Award e 2015. Melinda è inoltre impegnata nella riduzione, il più possibile, dell’impatto dei propri packaging, collaborando con aziende nazionali leader nella ricerca di materiali per il packaging ecosostenibile.

