Primarie, l’affluenza scarsa non è un buon segnale per il centrosinistra

Primarie PD: quattro amici al bar che manco volevano cambiare il mondo. Alle primarie con Piero Fassino votarono 55 mila persone.

Giusto “un secolo fa”. Ora a mala pena 10 mila. Altro disastro per il pd torinese. Tanto diranno: tutto sotto controllo. L’altro dato che salta all’occhio è che Lavolta e Tresso hanno avuto decisamente molte più firme che voti. Tresso va molto forte in centro ed arriva al 35 % con Lo Russo al 37. Appunto 4 amici al bar, che non sono tanto amici. Sembrerebbe che le periferie abbiano votato meno del centro. Ovviamente tutto è relativo al dato assoluto. L’affluenza è decisamente scarsa. Sta qui la prima sconfitta del centrosinistra. Sicuramente non un buon viatico per sconfiggere Damilano. Poi se la matematica non è un’opinione 35 di Tresso e 25 di Lavolta fa 60. Dunque la maggioranza dei votanti è per l’accordo con i pentastellati.

Vedremo. Ma non mi sembra che la base pentastellata sia positivamente incline ad un accordo. Non ha portato bene ad Enzo Lavolta la sponsorizzazione di Chiaretta. Diciamocelo, un po’ di sfortuna la ragazza porta. Altro sconfitto è proprio Lavolta. Si aspettava molto di più. Troppo alto il divario la le oltre 9000 firme raccolte ed i 2500 voti. E non penso che Lorusso sia esaltato dal giudizio dei votanti.

37 % è un po pochino. Ieri un uccellino mi ha detto: se i tre candidati arrivano tutti e tre intorno al trenta, nessuno vince.

Ora , sono arrivati quasi a questo punto.

Inutile, per loro girarci intorno. Certamente Tresso è l’unico che realmente gongola. Ma anche lui non è sufficiente. Un ringraziamento ad Igor Boni. Con il suo 2 % e nessuna raccolta firme ha vivacizzato l’ambiente.

Insomma concretamente se il pd si accontenta di dire che Lorusso ha vinto e si volta pagina la sconfitta è assicurata.

Vedremo. Da quel che capiamo anche Roma non è tanto contenta e convinta di questo dato.

Patrizio Tosetto