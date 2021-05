L’unica cosa che funziona sono i vaccini

Persino Giggino ammette che hanno sbagliato nel condannare i politici che sono stati indagati. Lettera al Foglio dopo l’assoluzione dell’ex sindaco di Lodi in quota PD.

Simone Uggetti. Veramente pentito ?Possibile, fare il ministro con relativo aereo fa maturare. Ma poco è risolto. Il solito Toninelli: tanto non mi avete convinto. Prima devo leggere le motivazioni. Pusillanime. Altri 2 morti sul lavoro, e dopo la tragedia del Mottarone molto in Italia non funziona. Proprio vero, del resto come si è sempre detto, i nodi vengono al pettine. Troppa tragica approssimazione si paga salata. A Torino, molto più modestamente l’11 e 12 primarie del PD o per meglio dire del centro sinistra o più precisamente del popolo dem. Ovviamente fa sempre bene rimarcare che manca la quota rosa. La raccolta di firme ha fatto chiarezza su un punto : unico candidato ufficiale del PD è Stefano lo Russo.

Enzo La Volta e Tresso hanno fatto tutto da soli. Ora dicono che se ogni sottoscrittore porta 5 amici a votare è fatta. Igor Boni con quelle 3 o 4 tessere diverse , qualcosa porta a casa. Gran movimento in Azione perché metà non vuole andare con Damilano e Matteo Salvini lancia mille gazebo in Piemonte.

Se ho capito bene anche per il tesseramento.

Lui il mestiere l’ha imparato bene. I cinquestelle, a Torino sono accreditati al 7 % .

Per me non superano il 5. Si accettano scommesse. E da dietro le quinte, Guido Crosetto rassicura Damilano. Si può fare, si può fare. Incredibile no? Destra galvanizzata e sinistra boccheggiante. A mia memoria è la prima volta che succede nella Capitale Subalpina dal tempi del Risorgimento. Ma come si dice: c è sempre una prima volta.

Altra cosa che si sa su Torino. Il buco di bilancio è stratosferico. La quasi totale assenza di servizi. Strada piene di buche e di rifiuti. Burocrazia in comune azzerata. Totale immobilismo dei dipendenti. Anagrafe boccheggiante. Sembra che l’unica cosa che stia funzionando sono i vaccini. Che poi, a detta di molti dipende dalla regione e dall’oramai mitico generale Figliolo. Molti mi hanno raccontato di essere stati sballottati in diversi punti della città molto distanti tra di loro. Ma comunque va bene così. Non si puo avere tutto dalla vita. Ciò che sembra abbia decisamente toppato è il rapporto con i medici di base. Chi voleva vaccinare non ha ricevuto i vaccini e chi non voleva vaccinare (magari) lì ha ricevuti buttandoli via.

Sta di fatto che Cirio ( governatore) sta molto arrabbiato con l’assessore alla Sanità.

E sul Tav siamo ancora alla fase di incontro con il ministro competente. Pazzesco.

Ed allora diciamocelo in un altro modo: è da pazzi essere ottimisti o possibilisti. Tragicamente vero. Ma a volte la pazzia non guasta e noi speriamo che Torino posso risorgere. Ecco la parola magica: risurrezione. Vedremo.

Patrizo Tosetto