Il Covid travolge i consumi: meno 5 mila euro a famiglia

A causa di pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa è scesa di circa 10 miliardi, 5.000 euro a famiglia, mai così male

Lo afferma Confesercenti su elaborazioni di dati Istat, La quota più rilevante dei consumi perduti è quella di alberghi e ristoranti, con un calo pari a 3,5 miliardi euro, 10 milioni di euro al giorno in meno. I trasporti registrano il secondo calo per entità (2,6 miliardi). scendono anche ì ricreazione e cultura (1,3 miliardi).

Con il telelavoro e lo stop alle cerimonie, i piemontesi hanno ridotto i consumi di abbigliamento e calzature di circa 1 miliardo.

Cala anche la spesa per la salute (200 milioni) e gli investimenti in istruzione (circa un miliardo in meno). Aumentano le spese legate alla permanenza a casa con un aumento dei consumi di prodotti alimentari di 240 milioni di euro.