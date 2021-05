Juric e Allegri: comincia il nuovo corso

Toro e Juve hanno ufficializzato i nuovi allenatori ed ora le 2 società sono pronte per accontentare le loro richieste in sede di calciomercato.

Allegri torna dopo 2 anni in casa bianconera: ha firmato un contratto quadriennale ed è pronto a rilanciare la Juve come nel precedente quinquennio in cui ha vinto 11 trofei. Primo passo la valutazione dei giocatori in rosa, i contratti in scadenza non saranno rinnovati, Ronaldo non sarà trattenuto a tutti i costi anche se manca ancora 1 anno alla sua scadenza naturale. Si ripartirà dai giovani ma già affermati Chiesa, Kulusevsky, de Ligt, Demiral. Morata rimarrà ancora 1 anno in prestito. Saranno cercati giocatori giovani e motivati a prezzo non elevato.

Anche in casa granata comincia il nuovo corso targato Juric. Contratto triennale con vista europea, saranno valutati i giocatori presenti in rosa, andranno via i prestiti, i giocatori non ritenuti idonei al modulo del tecnico croato che adotta il 3-4-2-1.Si proverà a tenere Sirigu e Belotti costruendo attorno a loro una squadra quadrata ed ambiziosa. Si valuteranno i 7 giocatori di ritorno dai prestiti e verranno acquistati 1 difensore centrale, 1 terzino sinistro, una mezzala ed 1 attaccante.

Vincenzo Grassano