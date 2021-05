Regio e Rotary portano il teatro ai ragazzi

Il Teatro Regio da trent’ anni indirizza una considerevole parte delle sue attività ai giovani, con cui ha stabilito una collaborazione costante e continuativa.

L’emergenza COVID-19 ha generato uno scenario sociale inedito e inaspettato imponendo nuove modalità di vita e di relazione a tutti, con particolare incidenza sui bambini e sui ragazzi anche in ambito scolastico.

In questo momento gli studenti non hanno la possibilità di vedere spettacoli dal vivo perdendo qualcosa di fondamentale per la loro formazione.

Quindi, poiché i ragaz zi non possono venire a teatro, il Teatro h a deciso di a nd a r e dai ragazzi .

Per questo mo tivo, e fino a quando non sarà possibile accogliere gli studenti a Teatro, è stata realizzata un’iniziativa fortemente innovativa, una versione pocket de La bohème di Giacomo Puccini n el 125° anniversario della sua prima rappresentazione, co n la partecipazione del regista Paolo Gavazzeni in qualità di narratore d’eccezione e con una presentazione iniziale , sempre online, ma in diretta , da parte di un professionista interno del Teatro Regio che interagi sce con le classi collegate, in modo da non limitarsi a un puro spettacolo in streaming, ma cercando di mantenere un contatto e uno scambio tra il teatro e i giovani spettatori .

L’attività è stata realizzata grazie al contributo del Rotary Club Torino Nord Ovest , che ha offerto 2.500 biglietti d’ingresso per i giovani che partecipano agli spettacoli (due alla settimana, il martedì ed il giovedì). Il service è stato deliberato dal C lub perché, come ha dichiarato il Presidente Bruno Giuliani , “ Tra le mission dell’associazione c’è anche quella di migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità , dando la possibilità ai giovani di partecipare a uno spettacolo straordinario, promuovendo così la cultura,uno dei pilastri della società e , in particolare , il teatro, la musica e lo sviluppo personale. ”

Per spiegare finalità dell’iniziativa e ricordare la natura del Rotary, è stato elaborato un breve filmato che è proiettato ad ogni rappresentazione; può essere visionato dal link sottostante.

https://youtu.be/lACOxO6fwdg

Mara Martellotta