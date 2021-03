Argento torinese a Trieste nella prima giornata di tuffi

Trieste, nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Invernali Open di Tuffi, l’atleta Eduard Timbretti della Società Blu 2006 asd – Torino, si merita l’argento nella finale piattaforma uomini. Tangibile l’entusiasmo di Eduard e del suo allenatore Claudio Leone .

La classifica finale ha visto in prima posizione Andreas Larsen (Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene) con 392,80 punti, in seconda posizione Eduard Timbretti con 372,35 punti e in terza posizione Maicol Verzotto (Fiamme Oro – Bolzano Nuoto) con 353,70 punti