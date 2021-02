La Rinascente fiorisce con Promoflor

L’associazione floricoltori per la promozione florovivaistica rifiorirà la sede storica della Rinascente di Torino

Dal 1 marzo al 30 aprile Promoflor fiorirà la Rinascente di Torino con le piante dei suoi soci collaboratori, saranno presenti Fiorlago camelie di Udini Gabriella – Bracchio di Mergozzo (VB), Florservice “cactuslagomaggiore” di Marconi Renzo – Verbania (VB), Green Express Bonsai di Baccaro Stefano – San Maurizio Canavese (TO), Le Erbacce del Lago Maggiore di Consigliere Alessandro – Moncalieri (TO), Le Orchidee del Lago Maggiore di Callini Luigi – Belgirate (VB), Terracotta di Pregio srl – Trequanda (SI).

Hanno lavorato sodo per soddisfare le richieste del responsabile del negozio che voleva “THINK GREEN” un ottimo risultato che speriamo sia condiviso anche dai visitatori così elogia i produttori il Presidente Promoflor Caterina Santoro, che continua “sono molto felice di aver avuto questa possibilità e ringrazio Rinascente e i mie soci, che credono fermamente nell’associazionismo e che hanno voluto scommettere su questa opportunità.

Tutto pronto per l’inizio, una giungla di piante allieterà i clienti di Rinascente che potranno sbizzarrirsi tra Camelie, Bonsai, Kokedama, Cactus, Succulente, Bromelie, Piante da appartamento, Orchidee. Thillantsie, Agrumi e fioriture varie. Durante i due mesi interverranno, in alcuni week end,Floricoltura Panetto Davide – Torino (TO) e Floricoltura Edelweiss di Livio Piumatto – Villar San Costanzo (CN).

L’apertura ufficiale sarà lunedì 1° Marzo, ma da oggi si potrà già ammirare lo spazio verde Promoflor.

In un periodo di crisi la passione e la collaborazione porta alla “rinascita” per l’Associazione fondata 22 anni fa da alcuni produttori per la promozione Florovivaistica, organizzatrice della famosa manifestazione “Sinfonia Floreale” di Arona e Verbania svoltasi dal 1999 al 2006, ancora oggi organizza Mostre Mercato e nel mese di marzo lancerà il nuovo circuito #ITALIAFIORITA rivolto ai cittadini che amano la propria località, questo nuovo circuito daràmaggiore visibilità al nostro stupendo paese in tutta Europa.