In attesa di Torino-Genoa e Napoli-Juventus

22esima giornata di campionato

Terza di ritorno

Sabato 13 febbraio

Ore 15 Torino-Genoa

Ore 18. Napoli-Juventus

Qui Juve: squadra bianconera al settimo cielo per aver raggiunto la 20esima finale di Coppa Italia nella sua leggendaria storia.È una Juve sorniona, termine corretto ed appropriato per questa squadra, proprio come i gatti che ti aspettano e poi ti graffiano se necessario. Ammettendo, e ci vuol poco a farlo, la pessima prestazione di campionato contro l’Inter,la Juve è piaciuta molto nello 0-0 contro l’Inter.La squadra è messa bene in campo, in difesa ci sono de Ligt e Demiral che stan sempre più crescendo con continuità.Sta piacendo l’apporto dei giovani, il turn-over fatto con Genoa e Spal ha messo in luce dei talenti interessanti come Fagioli, Dragusin, Da Graca, Di Pardo. Senza dimenticare che le due rocce Bonucci e Chiellini in coppa non erano in campo, mentre a Milano avevano fatto bene.Ronaldo è il leader indiscusso di questa squadra,continua a mietere record su record e sottolineiamo il grandissimo ed ottimo lavoro che sta svolgendo Andrea Pirlo che è un predestinato,anche come allenatore ha già le stimmate del fuoriclasse.

Qui Toro: prosegue con grandissima intensità il lavoro di Nicola per far crescere il Torino e condurlo verso una tranquilla salvezza.Anche oggi doppia seduta tecnico tattica e tanta psicologia motivazionale.Tutti e 24 giocatori si sentono coinvolti dal progetto del mister dal cuore granata,il quale è ben contento d’avere 2 squadre a disposizione di buon livello.Contro il Genoa ci vorrà il salto di qualità con una bella vittoria.Intanto si prosegue alacremente,in società,per preparare il rinnovo di contratto a capitan Belotti,in scadenza nel 2022:la proposta di rinnovo sarà un triennale fino al 2025 con importante aumento d’ingaggio e la promessa di costruire una squadra che lotterà per giocare in una delle 3 coppe europee.Questa volta il presidente Cairo sarà ben conscio di quello che dovrà fare per non rischiare di perdere il capitano simbolo della gloriosa squadra

granata.

Vincenzo Grassano