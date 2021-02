Semifinale di ritorno della coppa Italia

Juventus-Inter 0-0

Andata Inter-Juventus 1-2

Juventus in finale contro la vincente di Atalanta-Napoli

Finisce a reti bianche la gara tra Juve ed Inter consolidando il pass per la finale alla squadra bianconera guidata, magistralmente dal tecnico Andrea Pirlo.Juve cinica e spietata,bada soprattutto al sodo e subisce soltanto una supremazia territoriale da parte dea squadra nerazzurra guidata dall’ex Antonio Conte.Ottima la prova dei due centrali bianconeri De Ligt e Demiral in luogo dei professori titolari Bonucci e Chiellini, soddisfacenre prova di tutta la squadra,compatta e pronta a ripartire in contropiede e talvolta si è difesa anxhe a 5 passando dal 4-4-2 al 5-3-2,per poter portare a casa il risultato.

Missione compiuta: dopo la vittoria in Supercoppa Italiana ora la finale di Coppa Italia senza dimenticare la Champions League tra pochi giorni e la scalata verso la vetta del campionato.La Juve non si accontenta ed è sempre più ad immagine e somiglianza del suo allenatore.

Vincenzo Grassano