Fai la “Spesa SOSpesa” a Mirafiori Nord!

La Macelleria del Gerbido è stato il primo negozio ad aderire alla “Spesa SOSpesa” a Mirafiori Nord, una delle azioni previste dal progetto “Quartieri Solidali” realizzato da Fondazione Cascina Roccafranca e Fondazione della Comunità Mirafiori con il contributo della Circoscrizione 2 e la collaborazione delle comunità parrocchiali del quartiere.

Dopo appena un mese dal lancio dell’iniziativa i negozi che hanno aderito sono diventati già 22, e le donazioni sono arrivate a 537,00 euro. Naturalmente il nostro GRAZIE va sia ai commercianti per la disponibilità e l’impegno che stanno dimostrando, sia alle persone che hanno aderito con una donazione, perché anche pochi euro possono fare la differenza.

La Spesa SOSpesa è un gesto di generosità da parte dei cittadini nei confronti di famiglie in difficoltà e vuole essere anche un piccolo aiuto al commercio di prossimità.

Come funziona

Il cittadino che lo desidera può donare una minima quantità di denaro al commerciante aderente, anche solo lasciare il resto.

Una volta raggiunta una cifra stabilita, i nostri volontari passano a “fare la spesa”. I prodotti acquistati vengono poi distribuiti alle famiglie beneficiarie in carico al progetto attraverso i canali esistenti (centri di ascolto delle parrocchie, ecc…).

Cosa acquistiamo

Cibo, fresco o confezionato, materiali scolastici e generi di prima necessità (pannolini, articoli per la cura e l’igiene della persona). Pertanto gli esercizi commerciali individuati in questa prima fase sono principalmente piccoli negozi di alimentari, panetterie, macellerie, farmacie e cartolerie.

I beneficiari

Sono famiglie con bambini, anziani soli, persone in stato di fragilità, segnalati dai Servizi Sociali del Comune o dalle realtà caritatevoli e associative del quartiere coinvolte nella rete territoriale di Mirafiori Nord, che si sta sviluppando sulla spinta del progetto Quartieri Solidali.

I negozi

I negozi del quartiere che hanno aderito all’iniziativa sono già 22, ma il progetto è sempre aperto e confidiamo nella partecipazione di altri commercianti di Mirafiori Nord. In particolare speriamo nell’adesione degli esercizi commerciali che si occupano di prodotti alimentari, di farmacie e di cartolerie.

Se sei un negoziante interessato a partecipare alla spesa sospesa, contattaci:

quartierisolidali@cascinaroccafranca.it – Tel. 011.01136250

https://www.cascinaroccafranca.it/mirafiori-quartieri-solidali/

Ecco quali sono i negozi che hanno già aderito. A loro un sentito ringraziamento!

Alimentari

Il Capolinea delle frutta, v. Moncalieri 140, Grugliasco

La bancarella, v. Don Giovanni Grioli 19/A

La frutta del Borgo, v. G. Reni 96 int. 24

La mia bottega, v. Baltimora 161/A

Semplice & cortese, corso Siracusa 96/a

Pret a café, v. Boston 135 ang. via Ragusa 4/a

Cartolerie

Cartoleria La Mina, v. Gaidano 168

Cartolibreria Mille colori, v. Gaidano 67

Fotocartoleria, v. G. Reni 96 int. 22

Il dado, v. Filadelfia 261/A

Farmacie

Farmacia Santa Maria, v. Moncalieri 122, Grugliasco

Macellerie

La Macelleria del Gerbido, v. Moncalieri 49, Grugliasco

Astigiana Carni, v. Don Giovanni Grioli 17

Macelleria da Franco, v. Fulvio Croce 27

Macelleria Innovativa Rusconi, v. Baltimora 161

Macelleria Elio Prette, v. Ragusa 6

Panetterie

Il mulino, v. Gaidano 55

Il fornaio, v. Moncalieri 49, Grugliasco

Le delizie del Borgo, v. G. Reni 96 int. 26

Panificio Fiorica, v. Fulvio Croce 20

Profumo di pane, v. Bellono 2/c

Le dolci delizie, v. Don Giovanni Grioli 21

È possibile partecipare al progetto anche con una donazione diretta sul conto intestato a Fondazione Cascina Roccafranca IT 94M0501801 000000016976318.

La Spesa Sospesa è attiva anche a Mirafiori sud dove è gestita dalla Fondazione della Comunità Mirafiori.

Il progetto Quartieri solidali: una rete solidale sul territorio

Il progetto “Quartieri Solidali” si inquadra nelle azioni che le due Case del Quartiere di Mirafiori stanno svolgendo per potenziare e rendere efficiente la capacità del sistema territoriale di Mirafiori e Santa Rita di intercettare i bisogni primari della popolazione in difficoltà, darvi risposte sostenibili ed essere promotore di inclusione attiva.

Le azioni del progetto si possono riassumere sinteticamente in:

a) Raccolta donazioni di prodotti alimentari e di prima necessità da parte di cittadini.

b) Implementazione su tutto il territorio della Circoscrizione 2 del progetto “Spesa Sospesa”.

c) Potenziamento ed allargamento del progetto “Mirafiori Quartiere a spreco zero” rinsaldando la rete locale dei soggetti attivi nel recupero e nella distribuzione di aiuti su tutta la Circoscrizione 2 di Torino.

d) Rafforzamento e implementazione dell’azione degli snodi territoriali della rete “Torino Solidale” nel rispondere alle necessità alimentari e non delle fasce di cittadinanza più esposte agli effetti dell’emergenza epidemiologica del Covid-19.

Per informazioni:

Fondazione Cascina Roccafranca, via Rubino 45, Torino

tel. 01101136250 – e-mail: quartierisolidali@cascinaroccafranca.it

Fabrizio Giacone, tel. 011.01136258, fabrizio.giacone@comune.torino.it

Per donazioni: