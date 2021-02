Torna la coppa Italia per la Juventus

Martedì 9 febbraio ore 20.45

Semifinale di ritorno

Juventus-Inter

Andata 2-1 per la Juve

Qui Juve: squadra bianconera già in campo con doppia seduta in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia martedì 9 febbraio contro l’Inter, c’è da difendere il prezioso vantaggio di 2-1 ottenuto all’andata.Intanto dopo l’ottima l’ottima vittoria e conseguente prestazione contro la Roma in campionato,la Juve si è innalzata al terzo posto della classifica,subito dietro le due squadre milanesi,con una gara ancora da recuperare contro il Napoli.

E poi ci sarà,a breve,la farà di Champions League contro il Porto.Juve in forma e di corsa in tutte e tre le competizioni.La vecchia guardia difensiva da tanti anni,Bonucci Chiellini sta guidando magistralmente la squadra bianconera verso altri grandi traguardi insieme al fuoriclasse Ronaldo ed al sempiterno Buffon.La mentalità vincente è quella di sempre.La Juve vuole vincere tutto ed ovunque.Gli altri sono avvisati.

Qui Toro: la compagine granata è già la squadra di Nicola.Fosse arrivato prima il Toro sarebbe tranquillamente al decimo posto ma con i se ed i ma non si scrive la storia.Il neo tecnico granata ha trasmesso grinta ed idee di gioco nuove già assimilate da quasi tutto l’organico di 24 atleti di cui è composto l’organico.Perchè quasi? continuano ad esserci 2 corpi estranei che per un triennio sono stati giocatori importanti che dagli errori non hanno ancora imparato nulla e continuano a perseverare:il portiere Sirigu ed il difensore centrale N’Kolou.Il primo meriterebbe la panchina o la tribuna,mettendo così a rischio la sua partecipazione ai prossimi europei.Il secondo anche! contratto scaduto e via a fine giugno ma se non migliorerà il suo rendimento quale squadra gli offrirà un contratto?La rosa è buona per mister Nicola,i sostituti ci sono.C’è da difendere l’attuale posizione in classifica,il diciassettesimo posto in classifica, l’ultimo utile per la salvezza.Il Toro c’è è si è visto nelle ultime 3 gare,caparbio e volitivo.

Vincenzo Grassano