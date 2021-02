“72 balene e altri animali” in mostra a Biella

Riprende in presenza, al “BI-Box Art Space” la mostra personale di Andrea Antinori. Quattro gli appuntamenti: venerdì 5, 12, 19 e 26 febbraio

Raccontava l’indimenticato Enzo Maiorca: “Continuo a inseguire una bellissima balena bianca, e là dove s’immerge viene fuori l’arcobaleno. Il mio arcobaleno viene fuori non dalla pentola d’oro, ma da questa balena che si va spostando nel mio mare”. Già, la mitica “balena bianca”, odiato nemico del capitanoAchab di melvilliana memoria. Sogno o realtà.

O meta simbolica per il “Re dell’apnea profonda” scomparso a 85 anni nel 2016. “Arcobaleno” di inattesa, immensa felicità per quel suo immergersi e viaggiare roboante per acque oceaniche, con quelle pinne giganti simili a grandi ali votate ai cieli. La stessa, felicità, sia pure in ambiti totalmente diversi, davanti a un foglio a matite, pennelli e colori, che crediamo debba provare il giovane bolognese (nativo di Recanati), Andrea Antinori, illustratore quasi seriale di ben pasciute ma scattanti balene fermate sul foglio con tratti decisi e di limpida perfezione formale.

Sole o volteggianti fuori acqua a ridersela dell’ometto in barchetta intento a lanciare l’amo o di contro in marcia rumorosa e in branco verso lidi lontani e inimmaginabili.

Racconti disegnati da Antinori con egregia maestria di segno e colore, quella riconosciutagli (non solo dal pubblico) ma anche da un buon numero di case editrici italiane e straniere con cui assiduamente collabora, in particolar modo con “Corraini Edizioni”, e che gli ha permesso un anno fa di essere selezionato fra i migliori illustratori della “Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi” di Bologna. A raccontarci di questa sua passione e mestiere è la bella personale, “72 balene e altri animali”, a lui dedicata negli spazi di “BI-Box Art Space” di Biella, realizzata con il contributo della biellese “Fondazione Cassa di Risparmio” ed inserita nel progetto “Selvatica.

Natura in festival 2020”. Chiusa nei mesi scorsi per l’emergenza sanitaria, la mostra torna a riaprirsi al pubblico tutti i venerdì di questo mese. In rassegna balene. Soprattutto balene. Ma non solo. Quello di Antinori è “uno zoo che fa immergere i visitatori – dicono i responsabili del progetto – nella magia di storie quasi sempre popolate da animali e che guida bambini e adulti in un viaggio fatto di colori, fantasia e curiosità”.

Un suggestivo viaggio nella natura, da quella selvaggia e marina dove vivono e raramente si lasciano vedere le balene a quella che popola le nostre città. “Con un approccio solo apparentemente fanciullesco – si spiega ancora – Antinori ci restituisce con una meticolosa attenzione scientifica la storia di tanti animali: dalla mitica grande balena bianca di Melville agli animali più curiosi e poco conosciuti, sino a scoprire quelli che vivono ai bordi delle nostre città e che il recente ‘lockdown’ ha portato a riappropriarsi di spazi svuotati della presenza dell’uomo”.

La maggior parte delle illustrazioni derivano dalle pubblicazioni edite da “Corraini” e “Lapis” e sono apparse sui libri “Animali in città”, “Il libro delle balene”, “Altri fili invisibili della natura” e “Piante e animali terribili. Storie degli esseri più pericolosi, velenosi e disgustosi del mondo”.

Gianni Milani

“72 balene e altri animali”

“BI-Box Art Space”, Palazzo Ferrero, corso del piazzo 25, Biella; tel. 3497252121 -3925166749 o www.bi-boxartspace.com

Orari: venerdì 5, 12, 19, 26 febbraio ore 15/19; ingresso gratuito

Nelle foto

– “Branco”

– Andrea Antinori

– “Balena”