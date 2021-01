Crisi di Governo, la Dc scrive a Mattarella

Il Segretario nazionale della Democrazia Cristiana, con riferimento alla consultazioni avviate per la soluzione della crisi di governo, ha inviato al Presidente della Repubblica la seguente lettera

Il.mo Signor Presidente,

A nome del Partito della Democrazia Cristiana, da me rappresentato, desidero esprimerLe la nostra seria preoccupazione per questo possibile vuoto di governo del Paese, in una situazione di pandemia e di crisi economica che rischia di aggravare la già debole tenuta del fragile sistema politico e del pure fragilissimo tessuto sociale che ci sta accompagnando in questi mesi.

Il nostro auspicio è che , nello spirito di solidarietà nazionale, possa essere favorita la convergenza della forze politiche che si richiamano senza riserve ad un riferimento europeistico dei valori portati avanti dalla Democrazia Cristiana che della vicinanza alla gente e della solidarietà ha fatto il suo cardine.

La D.C. che umilmente mi onoro di guidare nel suo rinnovato impegno al servizio del paese, ripropone il proprio sostegno ad ogni iniziativa mirata al rinnovamento, alla funzionalità e alla stabilità delle istituzioni democratiche del Paese e alla vicinanza a tutta la nostra comunità nazionale.

Con rinnovata stima

Renato Grassi

Segretario Nazionale D.C.