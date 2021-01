La Juve va: anche in Coppa Italia

Quarti di finale

Juventus-Spal 4-0

Morata Frabotta Chiesa Kulusevsky

A Torino,sponda bianconera,l’unica cosa che conta è vincere.La Juventus si guadagna l’accesso alle semifinali di Coppa Italia; all’Allianz Stadium i bianconeri hanno battuto nettamente la SPAL per 4-0 con due gol per tempo. Dopo le reti di Morata e Frabotta nellas prima frazione, nella ripresa il terzo gol è stato siglato da Kulusevski, che ha approfittato di un errore di Tomovic, mentre il quarto gol è stato siglato da Chiesa nel recupero. In semifinale la squadra di Pirlo affronterà l’Inter.

La Juve dei giovani,Dragusin,Frabotta,Di Pardo,Fagioli ed il 43enne Buffon in porta.Passato,presente e futuro:la Juve c’è sempre,in tutte le competizioni.

Vincenzo Grassano