Samuele Giraudo primo al Campionato Italiano Sci di Fondo Under 18

Si è disputato nel fine settimana a Clusone (BG): al suo fianco Acqua Sant’Anna.

L’acqua di Vinadio sale sul gradino più alto del podio insieme al 17enne, anche lui di Vinadio, fuoriclasse dello sci club Valle Stura, l’arco alpino che sovrasta Cuneo e da cui sgorga l’Acqua Sant’Anna.

Grande soddisfazione per il successo di Samuele che si è distinto, tra gli oltre 80 atleti provenienti da tutta Italia, nella Specialità Sprint in tecnica classica Under 18. In 3 minuti ha concluso il percorso di 1,3 km, davanti agli altri atleti in gara, conquistando il primo posto dei Campionati Italiani, validi anche per la Coppa Italia, dove Samuele è nella top 10.

Vinadiese doc, Samuele Giraudo alterna la didattica a distanza agli estenuanti allenamenti quotidiani e confessa: “Nella mia borraccia non ci sono integratori, solo Acqua Sant’Anna. Il mio segreto è l’impegno, dedicare ogni giorno almeno 2 ore agli allenamenti e scegliere una dieta sana ed equilibrata”.

“E’ un onore per noi sostenere e salire sul podio con Samuele Giraudo – dichiara Alberto Bertone, Presidente e AD Acqua Sant’Anna. Noi abbiamo portato la qualità dell’acqua della Valle Stura in tutta Italia e nel mondo e ci auguriamo che questo ragazzo possa continuare a portare il cuore di Vinadio sulle nevi nazionali e internazionali”.