Comincia il girone di ritorno con la prima giornata (20esima totale)

Qui Juve: con quasi tutta la rosa a disposizione,ad allenamento odierno finito,il tecnico Andrea Pirlo è tornato a parlare della squadra e gli è stato fatto notare che è stato bravo nel saper trovare la quadra con questi uomini che la società gli ha dato,ma secondo autorevoli esperti di calciomercato, lui vorrebbe di più ed avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza uno sforzo per arrivare a Manuel Locatelli. Non è un mistero che la Juventus abbia già provato ad acquistarlo dal Sassuolo, proprio perché pallino del Maestro. Al termine della stagione, è lecito aspettarsi un nuovo assalto da parte della società campione d’Italia nei confronti di un centrocampista che completerebbe, almeno sulla carta, un reparto in via di sviluppo.

Intanto nessuna novità per quanto riguarda la quarta punta:la Juve ce l’ha già in casa: è Kulusevsky.A Pirlo va bene così.L’investimento,come scritto poco fa,va fatto a centrocampo.

Qui Toro:il neo tecnico granata Davide Nicola sta lavorando a testa bassa per preparare al meglio i suoi giocatori granata nella sfida salvezza,quasi decisiva,contro la Fiorentina venerdì sera.I 3 punti diventano un obbligo per uscire dal pantano dei bassifondi dell’attuale classifica.Qualche miglioramento, soprattutto caratteriale e di concentrazione si è visto nell’utile pareggio,fuori casa, contro il Benevento.

La mano del nuovo Mister già si vede.

È rientrato in gruppo il difensore centrale N’Kolou ma si ferma Izzo.

Ancora fuori l’altro terzino Vojvoda.Per il resto tutti disponibili.Nessuna novità dal mercato.Arriveranno un centrocampista ed un attaccante richiesti espressamente da Nicola.Almeno una decina i nomi in ballo,tutti di buona qualità.

Vincenzo Grassano