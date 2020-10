“Le realtà sportive non si fermano”

Lettera al giornale / Le realtà sportive Italiane continuano la loro strada, per far sentire la loro voce e non arrendersi a chi vuole ancora una volta sottovalutare l’importanza dello sport.

Lo sport in generale vuol dire salute fisica ed anche psicologica! Chi insegna lo sa, sa quanto sia fondamentale poter dare un luogo in cui ritrovarsi, sfogarsi, scaricarsi e ricaricarsi. Gli antichi dicevano “Mens sana in corpore sano” e addirittura i Greci sospendevano le guerre per i Giochi Olimpici.

Quante volte gli istruttori e i maestri si sono sentiti dire “se non ci foste stati voi ….” da persone che, grazie al loro percorso all’interno di ASD, Palestre e centri sportivi, hanno ritrovato l’energia giusta per studiare, lavorare e molto altro. Lo sport aiuta a liberarsi dalle tossine a dallo stress accumulato e favorisce lo sviluppo degli anticorpi necessari a far fronte alle malattie.

Le ASD e le palestre non si arrendono; ligie al dovere, ai protocolli e alle regole, chiedono a gran voce che il Governo, Il Ministero della Salute e tutti gli organismi governativi riconoscano il valore di una professione che dà il suo importantissimo contributo alle persone di ogni età ed estrazione sociale.

Le Realtà Sportive italiane aiutano i giovani nella loro formazione caratteriale, formandoli nel rispetto delle regole e per gli altri.In tutto questo movimento ritroviamo l’ASD Ligorio Academy, nata venticinque anni fa da un sogno di un istruttore, nel tempo diventato Maestro, ma soprattutto guida e “papà” adottivo di tantissimi ragazzi. Una accademia per le arti marziali in cui molti giovani hanno potuto trovare la loro seconda casa, qualche volta anche la prima…un posto in cui passione, rispetto e tanta voglia di impegnarsi danno i loro risultati.

In essa è presente il mondo delle arti marziali a 360°, dalle tradizionali come il kung fu e taijiquan alle più conosciute come MMA e Muay Thai, passando per le discipline da difesa personali quali le arti filippine o il Famoso JKd di Bruce Lee.

Una realtà che vuole con tutte le sue forze continuare ad essere un punto di riferimento territoriale.

Marco Burbatti

Ligorio Academy