Juventus-Napoli 3-0 a tavolino e -1 di penalità al Napoli. Ancora nazionali in campo con i giocatori di Juve e Toro impegnati in giro per il mondo

Qui Juve: i bianconeri vincono 3 a 0 a tavolino la gara non disputata contro il Napoli con la squadra Campana che non partì per Torino in quanto bloccata dall’Asl per la positività al coronavirus di 2 atleti.I partenopei subiscono anche la penalizzazione -1 per comportamento sportivo non corretto. Ronaldo positivo al coronavirus, in quarantena.Il tecnico Pirlo prosegue la preparazione della squadra con molta attenzione alla parte tattica ed al probabile cambio di modulo.

Qui Toro: grande intensità d’allenamento per la squadra granata con mister Giampaolo che ha già a disposizione Belotti,rientrato anzitempo dalla nazionale in quanto squalificato.

Il gallo è stato provato in coppia con il neoacquisto Bonazzoli.In regia sempre più convincente la prestazione unità a caparbietà del giovane Segre.

Contro il Cagliari ci vorrà assolutamente la vittoria per non sprofondare in una crisi senza fine