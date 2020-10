Ecco la nuova giunta comunale di Venaria

Tempi stretti per la presentazione della nuova Giunta comunale.



A poco più di una settimana dal turno di ballottaggio, il sindaco Fabio Giulivi, a capo di una coalizione di centro destra, nella conferenza stampa di oggi, ha presentato la squadra dei suoi assessori.Evidente lo sforzo della nuova amministrazione, per velocizzare al massimo i tempi di composizione della Giunta, ed essere subito operativi. Atto dovuto nei confronti della Città, che dovrà affrontare tanti problemi, a partire dall’emergenza Covid. La Giunta è composta da assessori venariesi, che conoscono il territorio e che si impegnano a portare avanti il programma elettorale presentato alla cittadinanza.

Deleghe del sindaco Fabio Giulivi: Sicurezza – Salute – Personale – Polizia Municipale – Comunicazione – Protezione civile – Città metropolitana di Torino – Associazionismo e volontariato – Partecipate;

– Vice Sindaco Gianpaolo Cerrini;

– Sistema Educativo, Istruzione, Asili nido, Tutela degli Animali , Politiche giovanili , Disabilità e Pari Opportunità : Paola Marchese (Venaria Riparte), docente scuola dell’infanzia e primaria ;

– Bilancio e Tributi , Fondi strutturali, Economato: Gianpaolo Cerrini (Lega), direttore di banca ;

– Lavori Pubblici, Viabilità, Piano del Traffico e Parcheggi, Edilizia privata, Urbanistica, Servizi cimiteriali , Patrimonio, Ambiente, Politiche gestione rifiuti , Sostenibilità Energetica : Giuseppe Di Bella (Fratelli d’Italia), imprenditore ;

– Attività Economiche ed Attività Produttive, Commercio, Lavoro, Turismo , Agricoltura : Monica Federico (Forza Italia) , imprenditrice nel campo della ristorazione ;

– Politiche sociali, Politiche della terza età, Famiglia, Servizi demografici, Elettorale, Trasporti , Sport: Luigi Tinozzi (Unione di Centro), pensionato;

– Cultura, Rappo rti con la Reggia, Smart City, Servizio transizione al digitale , Arredo Urbano : Marta Santolin (Venaria Riparte), architetto esperta in restauro e processi di valorizzazione culturale ;

– Manutenzioni, Politiche della Casa, Quartieri e Recupero Periferie : Marco Scavone (Lega), imprenditore edile e artigiano .

Il prossimo passo istituzionale sarà il Consiglio comunale, in programma lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 18:00 al Teatro della Concordia, in corso Puccini sn, in cui per la prima volta si riunirà la nuova assemblea consigliare della Città di Venaria Reale.